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«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»
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«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми» 

Рамблер 6 часов назад
Гимнастка Ольга Корбут обвинила тренера в изнасиловании.
1/15  Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Ольга Корбут рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась насильственным действиям со стороны своего тренера Ренальда Кныша
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2/15  По словам спортсменки, инцидент произошел в преддверии Игр-1972 в Мюнхене, когда ей было 17 лет. На фото: Чемпионка Олимпийских игр по гимнастике Ольга Корбут и тренер Ренальд Кныш, 1975 год
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3/15  «Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная»...
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4/15  ...Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет», — заявила многократная призерка Олимпиад
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5/15  Корбут также выразила мнение, что Кныш, которому в предстоящем сентябре исполнится 87 лет, обязан понести наказание за содеянное
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6/15  «Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович
Фото:
7/15  Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня», — поведала Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале
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8/15  Примечательно, что в ходе телепередачи выступил и сам Кныш, с которым студия связалась с помощью видеозвонка. Тренер не подтвердил слова своей экс-подопечной, обвинив ту во лжи
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9/15  Кроме того, в эфире он публично оскорбил четырехкратную олимпийскую чемпионку. «Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!» — сказал специалист
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10/15  Как отметил музыкант Леонид Борткевич (на фото), бывший муж спортсменки, Ренальд не признается в насилии в отношении Корбут, не желая на старости лет попадать в тюрьму
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11/15  На фото: Ольга Корбут с мужем, певцом Леонидом Борткевичем и сыном Ричардом, 1987 год
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12/15  Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории — на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота. Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, в преддверии которых, по ее словам, она и подверглась насилию со стороны тренера — в 1972-м Ольга завоевала три золота и одно серебро
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14/15  В 2017 году СМИ сообщили, что Корбут выставила на аукцион свои олимпийские награды, связав это с финансовыми трудностями гимнастки
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Олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут публично обвинила своего тренера Ренальда Кныша в насилии. По ее словам, преступные действия советский наставник совершил, когда спортсменке было всего 17 лет.
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