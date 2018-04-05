«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми» 

1/15 Олимпийская чемпионка 1972 года в спортивной гимнастике Ольга Корбут рассказала, что в несовершеннолетнем возрасте подверглась насильственным действиям со стороны своего тренера Ренальда Кныша ТАСС Фото:

2/15 По словам спортсменки, инцидент произошел в преддверии Игр-1972 в Мюнхене, когда ей было 17 лет. На фото: Чемпионка Олимпийских игр по гимнастике Ольга Корбут и тренер Ренальд Кныш, 1975 год РИА Новости Фото:

3/15 «Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная»... ТАСС Фото:

4/15 ...Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет», — заявила многократная призерка Олимпиад РИА Новости Фото:

5/15 Корбут также выразила мнение, что Кныш, которому в предстоящем сентябре исполнится 87 лет, обязан понести наказание за содеянное РИА Новости Фото:

6/15 «Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович РИА Новости Фото:

7/15 Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня», — поведала Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале ТАСС Фото:

8/15 Примечательно, что в ходе телепередачи выступил и сам Кныш, с которым студия связалась с помощью видеозвонка. Тренер не подтвердил слова своей экс-подопечной, обвинив ту во лжи ТАСС Фото:

9/15 Кроме того, в эфире он публично оскорбил четырехкратную олимпийскую чемпионку. «Вранье с первого и до последнего слова. Какое хамство, нахальство и паскудство!» — сказал специалист ТАСС Фото:

10/15 Как отметил музыкант Леонид Борткевич (на фото), бывший муж спортсменки, Ренальд не признается в насилии в отношении Корбут, не желая на старости лет попадать в тюрьму ТАСС Фото:

11/15 На фото: Ольга Корбут с мужем, певцом Леонидом Борткевичем и сыном Ричардом, 1987 год РИА Новости Фото:

12/15 Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории — на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота. Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, в преддверии которых, по ее словам, она и подверглась насилию со стороны тренера — в 1972-м Ольга завоевала три золота и одно серебро РИА Новости Фото: