«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми» 

3/15 «Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство.
В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная»...
6/15 «Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович
12/15 Ольга Корбут является одной из величайших гимнасток в истории — на ее счету шесть олимпийских наград, включая четыре золота.
Наиболее успешной для спортсменки стали именно Игры в Мюнхене, в преддверии которых, по ее словам, она и подверглась насилию со стороны тренера — в 1972-м Ольга завоевала три золота и одно серебро
Олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут публично обвинила своего тренера Ренальда Кныша в насилии. По ее словам, преступные действия советский наставник совершил, когда спортсменке было всего 17 лет.