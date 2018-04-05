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Шикарный гол Оливейры головой помог «Атлетико Минейро» победить в Кубке Бразилии
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Шикарный гол Оливейры головой помог «Атлетико Минейро» победить в Кубке Бразилии 

Чемпионат.com 6 часов назад
«Атлетико Минейро» одолел «Ферровиарио» в первом матче четвёртого раунда Кубка Бразилии со счётом 4:0.
Счёт в матче красивым ударом головой уже на 2-й минуте встречи открыл Рикардо Оливейра, известный по выступлениям за «Валенсию», «Милан» и «Бетис». После этого дублем отметился Ромуло Отеро, отправив по мячу в ворота соперника на 29-й и 40-й минутах игры. Окончательный счёт на 50-й минуте встречи установил Эрик Лима. Игра проходила на стадионе «Индепенденсия».
Ответная встреча команд состоится 19 апреля на стадионе «Кастелан».
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