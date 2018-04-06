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Егорян и Великая выступят на ЧР
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Егорян и Великая выступят на чемпионате России по фехтованию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Саблистки Яна Егорян и Софья Великая примут участие в чемпионате России по фехтованию. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной сборной Ильгар Мамедов.
Ранее тренер сообщал, что Федерация фехтования России предоставила Егорян отдых на полтора месяца, а Великая не сможет принять участия в турнире из-за рождения ребенка.
"Яна Егорян и Софья Великая выступят на чемпионате России, — сказал Мамедов. — Егорян решила изменить дату возвращения с отдыха с конца апреля на середину месяца и проявила желание фехтовать на чемпионате России. Великая работает на сборах и также проявила заинтересованность в участии в чемпионате России".
Чемпионат России по фехтованию пройдет в Смоленске с 9 по 15 апреля.
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