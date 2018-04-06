Ещё
Чупков и Тарасевич завоевали золото в Стокгольме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские пловцы Чупков и Тарасевич завоевали золото на турнире в Стокгольме 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский пловец Антон Чупков стал первым на дистанции 100 метров брассом на международном турнире по плаванию Swim Open Stockholm, который проходит в Швеции.
21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 59,61 секунды. Серебро завоевал белорус Илья Шиманович (1.00,10), бронза у литовцы Гедрюса Титениса (1.00,27).
22-летний Тарасевич с результатом 25,28 секунды одержал победу в заплыве на 50 метров на спине, вторым стал швед Гюстав Хекфельт (25,49), третьим — поляк Каспер Стоковский (25,57).
На дистанции 100 метров на спине россиянка Дарья Устинова завоевала серебро, она уступила победительнице Мимозе Джаллоу (1.00,74) из Финляндии 0,77 секунды. Бронзовую медаль завоевала Алиция Тхож из Польши (1.01,96).
Соревнования завершатся 8 апреля.
ТАСС: последние новости
Двукратный олимпийский чемпион штангист Курлович скончался на 57-м году жизни Тренер "Крыльев Советов" Тихонов пожелал "Спартаку" выиграть Кубок России по футболу Федун: проблемы в игре "Спартака" в матче с "Тосно" могли быть из-за молчания фанатов
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях18
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Скончался Александр Курлович16
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение