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Кубок Москвы по мини-футболу достался сборной «Мосполитех-2» из Соколиной горы
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Кубок Москвы по мини-футболу достался сборной «Мосполитех-2» из Соколиной горы 

Управа района Соколиная гора 4 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Сборная Московского политехнического университета сразилась с командой Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева. С разгромным счётом 3:0 девушки победили соперников.
Финальный матч кубка Москвы по мини-футболу прошел на площадке Универсальной спортивной арены «Аквариум» в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». Девушки из МПУ открыли счет в первые же минуты матча. Голы были забиты Кристиной Рыбаковой и Алиной Фроловой. Спортсменки вуза получили медали чемпионов и кубок Москвы.
Напомним, что с прошлого года сборные Политеха участвуют не только в студенческих соревнованиях, но и в международных профессиональных турнирах.
Фото: предоставлено МПУ.
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