Кубок Москвы по мини-футболу достался сборной «Мосполитех-2» из Соколиной горы

Сборная Московского политехнического университета сразилась с командой Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева. С разгромным счётом 3:0 девушки победили соперников.

Финальный матч кубка Москвы по мини-футболу прошел на площадке Универсальной спортивной арены «Аквариум» в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо». Девушки из МПУ открыли счет в первые же минуты матча. Голы были забиты Кристиной Рыбаковой и Алиной Фроловой . Спортсменки вуза получили медали чемпионов и кубок Москвы.

Напомним, что с прошлого года сборные Политеха участвуют не только в студенческих соревнованиях, но и в международных профессиональных турнирах.

Фото: предоставлено МПУ.