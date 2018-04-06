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Скончался Александр Курлович
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Скончался олимпийский чемпион Александр Курлович 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
В белорусском Гродно умер двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации по тяжелой атлетике (IWF).
Курловичу было 56 лет. Причина смерти не называется.
 Ещё 9 источников 
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