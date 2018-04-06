Скончался Александр Курлович

Скончался олимпийский чемпион Александр Курлович

В белорусском Гродно умер двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Александр Курлович, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации по тяжелой атлетике (IWF).

Курловичу было 56 лет. Причина смерти не называется.