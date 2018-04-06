«КПРФ» и «Синара» одержали победы в ЧР по мини-футболу 

Завершились четыре матча чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Ожидаемые победы над соперниками, стоящими ниже в турнирной таблице одержали московский «КПРФ» и екатеринбургская «Синара», в составе которой четыре раза отличился Валерий Дёмин.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур «Норильский никель» (Норильск) — «Прогресс» (Глазов) — 5:2 (2:0).
«Синара» (Екатеринбург) — «Ухта» — 8:1 (4:1).
«Автодор» (Смоленск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 4:3 (1:1).
«КПРФ» (Москва) — «Политех» (Санкт-Петербург) — 6:0 (2:0).