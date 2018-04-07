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Евсеев: мяч постоянно был у наших ворот? мы забили два мяча и выиграли у ворот
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Евсеев: мяч постоянно был у наших ворот? мы забили два мяча и выиграли у ворот 

Чемпионат.com 4 часа назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровском» (2:0) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Амкар» играл в большинстве, а мяч постоянно был у наших ворот? У ворот мы сегодня забили два гола, и выиграли мы сегодня у ворот. Вы поймите, это же футбол. Мы же играем против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. Поэтому в какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. И, наверное, сказался наш перелёт — немаловажный фактор. Всё вкупе. А так если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у неё есть дух. Занев попросил замену, получив травму. Сказал, что попробует продолжить играть, но не получилось", — сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».
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