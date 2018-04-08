Погребняк: в «Тосно» все расстроены ничьей с «Уралом» 

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк прокомментировал домашнюю ничью с «Уралом» (2:2) в матче 25-го тура РФПЛ. В этой встрече форвард отметился дублем.
«Что касается того, почему пробил с пенальти не в тот же угол, что и в матче со «Спартаком», то я так понял, вратарь «Урала» смотрел наш матч с красно-белыми, поэтому пришлось бить в другой угол.
До матча со «Спартаком» в полуфинале Кубка России у нас ещё игра с «Ахматом». И нам, и им нужны очки. Рановато думать об игре с московской командой. А сегодня игра была за результат, качество уходило на второй план. Большая роскошь — забить два мяча и упустить победу. Все очень расстроены, но довольствуемся тем, что есть. Ничья — закономерный результат, но, ведя 2:1 на 88-й минуте, надо всеми способами доводить матч до победы», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.