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Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ
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Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ 

Газета.Ru 6 часов назад
Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Промес забил три мяча в матче 25-го тура с махачкалинским «Анжи» уже к 27-й минуте. Таким образом этот хет-трик стал быстрейшим под эгидой РФПЛ, матчи под эгидой которой проводятся с 2002 года.
Предыдущим автором самого раннего хет-трика в РФПЛ был экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, которому в 2013 году потребовалось 39 минут, чтобы забить три гола в ворота «Краснодара» (5:1).
Рекордсменом же в истории чемпионатов России остается Антон Хазов, который оформил хет-трик за 12 минут в матче «Динамо» с «Факелом» (6:2).
Ранее сообщалось, что три мяча Промеса принесли «Спартаку» победу в Махачкале.
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