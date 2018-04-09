Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории РФПЛ

Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Промес забил три мяча в матче 25-го тура с махачкалинским «Анжи» уже к 27-й минуте. Таким образом этот хет-трик стал быстрейшим под эгидой РФПЛ, матчи под эгидой которой проводятся с 2002 года.

Предыдущим автором самого раннего хет-трика в РФПЛ был экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич , которому в 2013 году потребовалось 39 минут, чтобы забить три гола в ворота «Краснодара» (5:1).

Рекордсменом же в истории чемпионатов России остается Антон Хазов , который оформил хет-трик за 12 минут в матче «Динамо» с «Факелом» (6:2).

Ранее сообщалось, что три мяча Промеса принесли «Спартаку» победу в Махачкале.