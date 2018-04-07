«Крылья» обыграли столичный «Спартак» 

Самарские футболисты открыли счёт на 21-й минуте. Подача Алана Чочиева в голову Сергея Самодина, отправила мяч в сетку ворот «Спартака».
Во втором тайме гости ответили на забитый мяч и восстановили равновесие. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу. В ворота его отправил Александр Руденко.
"Крылья" тут же снова вышли вперед. Мяч в сетку соперников забил Александр Соболев — 2:1.
В финале встречи «Крылья» сумели трижды забить мяч москвичам. Поставил точку в этой встрече нападающий «Крыльев» Соболев, исполнивший пенальти — 5:1.
Команда Андрея Тихонова поднялась на второе место в таблице. От лидирующего «Енисея» самарцев отделяет одно очко.