«Крылья» обыграли столичный «Спартак»

Во втором тайме гости ответили на забитый мяч и восстановили равновесие. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу. В ворота его отправил Александр Руденко

"Крылья" тут же снова вышли вперед. Мяч в сетку соперников забил Александр Соболев — 2:1.

В финале встречи «Крылья» сумели трижды забить мяч москвичам. Поставил точку в этой встрече нападающий «Крыльев» Соболев, исполнивший пенальти — 5:1.