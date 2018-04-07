Ещё
«Крылья» обыграли столичный «Спартак»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылья» обыграли столичный «Спартак» 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Самарские футболисты открыли счёт на 21-й минуте. Подача Алана Чочиева в голову Сергея Самодина, отправила мяч в сетку ворот «Спартака».
Во втором тайме гости ответили на забитый мяч и восстановили равновесие. Евгений Конюхов не справился с ударом соперника, мяч улетел на дальнюю штангу. В ворота его отправил Александр Руденко.
"Крылья" тут же снова вышли вперед. Мяч в сетку соперников забил Александр Соболев — 2:1.
В финале встречи «Крылья» сумели трижды забить мяч москвичам. Поставил точку в этой встрече нападающий «Крыльев» Соболев, исполнивший пенальти — 5:1.
Команда Андрея Тихонова поднялась на второе место в таблице. От лидирующего «Енисея» самарцев отделяет одно очко.
АиФ-Самара: последние новости
В матче 1/4 Кубка России «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» со счетом 1: «Матч ТВ» снял передачу о Самаре в рамках проекта «Россия футбольная» Самарским футболистам начали исполнять обещанное
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Глушаков получил подарок от Буффона
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение