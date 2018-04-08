У спортсмена остановилось сердце во время велогонки

Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс потерял сознание и упал во время классической гонки «Париж-Рубэ», сообщает «Чемпионат»

22-летний спортсмен, выступающий за команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, перенёс остановку сердца и был немедленно доставлен в реанимацию. Он дважды терял сознание по дороге в больницу.

Голарту стало плохо во время гонки и он врезался в насыпь и лежал неподвижно, мимо проносились велосипедисты. Врачи успели вовремя оказать ему экстренную помощь сразу после того, как он упал.