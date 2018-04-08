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У спортсмена остановилось сердце во время велогонки
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У спортсмена остановилось сердце во время велогонки 

Рамблер 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Бельгийский велогонщик Михаэль Голартс потерял сознание и упал во время классической гонки «Париж-Рубэ», сообщает «Чемпионат».
22-летний спортсмен, выступающий за команду Veranda's Willems-Crelan-Charles, перенёс остановку сердца и был немедленно доставлен в реанимацию. Он дважды терял сознание по дороге в больницу.
Голарту стало плохо во время гонки и он врезался в насыпь и лежал неподвижно, мимо проносились велосипедисты. Врачи успели вовремя оказать ему экстренную помощь сразу после того, как он упал.
 Ещё 5 источников 
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