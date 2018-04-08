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Никола Максимович: «Анжи» чувствует, что у него что-то получается"
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Никола Максимович: «Анжи» чувствует, что у него что-то получается" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник "Спартака" Никола Максимович в перерыве матча 25-го тура чемпионата России против «Анжи» отметил, что его команде больше нельзя допускать ошибок. Первый тайм закончился со счетом 3:1 в пользу москвичей.
— Конечно, мы довольны. Мы с самого начала взяли игру под свой контроль. Забили три мяча, но нам нужно помнить, что нам нельзя ошибаться. Так ошибка, которую мы допустили, позволив «Анжи» забить один мяч, может повлиять на настрой соперника, который уже начал чувствовать, что у него что-то начало получаться. Для нас это опасно.
Анжи — Спартак М
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