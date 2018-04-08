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Каррера о матче с «Анжи»: главным было показать командную игру
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Каррера о матче с «Анжи»: главным было показать командную игру 

Газета.Ru 47 минут назад
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу команды над «Анжи» в 25-м туре чемпионата России со счетом 1:4.
"Мы провели хорошую игру. Воспользовались теми возможностями, которые нам предоставил «Анжи». Успешно удалось справиться с их контратаками. Но когда мы уже поверили, что победили, нас наказали пропущенным голом. Расслабляться нельзя", — заявил тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Каррера также отметил, что «Спартак» силен своей командной игрой.
"Быстрый гол? Неважно, когда он пришел, хоть на 90-й минуте. Главным было показать командную игру. Потому что мы сильны именно командой", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Квинси Промеса.
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