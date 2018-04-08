Каррера: «Спартак» продолжает идти вперед. Это сигнал для наших соперников» 

Главный тренер ”Спартака” Массимо Каррера выступил на пресс-конференции после победы над «Анжи» со счетом 4:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата России.
”Мы играли в футбол, «Спартак» выиграл важный матч. Это сигнал для наших соперников по турнирной таблице. Мы продолжаем идти вперед.
Разница в классе между «Спартаком» и «Анжи» была слишком большой? Немного разницы в классе есть, но если не выходишь на поле со злостью и не выполняешь определенную работу, это может не понадобиться. Мне не понравился момент c пропущенным голом, это показатель расслабленности", — передает слова Карреры корреспондент Sport24.ru Максим Алланазаров.