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Спортсмен рухнул под штангой
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Спортсмен рухнул под штангой 

Рамблер 2 часа назад
Напугавший любителей тяжёлой атлетики инцидент произошёл на Играх Содружества, проходящих в Австралии. Спортсмен из Уэльса Джошуа Пэрри пытался поднять штангу весом 160 килограммов, но не сумел это сделать. Джошуа бросил штангу, но буквально через секунду рухнул рядом с ней. Этот момент попал на видео. К тяжелоатлету сразу же подбежали медики и оказали ему помощь. Позднее врачи сообщили, что спортсмен потерял сознание из-за дефицита кислорода. В настоящий момент здоровью штангиста ничего не угрожает.
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