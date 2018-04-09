Спортсмен рухнул под штангой

Напугавший любителей тяжёлой атлетики инцидент произошёл на Играх Содружества, проходящих в Австралии. Спортсмен из Уэльса Джошуа Пэрри пытался поднять штангу весом 160 килограммов, но не сумел это сделать. Джошуа бросил штангу, но буквально через секунду рухнул рядом с ней. Этот момент попал на видео. К тяжелоатлету сразу же подбежали медики и оказали ему помощь. Позднее врачи сообщили, что спортсмен потерял сознание из-за дефицита кислорода. В настоящий момент здоровью штангиста ничего не угрожает.