Три качка не пахнут. Почему новая великая победа США воняет на весь спорт

США впервые с 2003 года триумфально выиграли домашний Кубок мира по борьбе, просто не дав визы России и Ирану. Макларен, вы больше не нужны.

Расчистили дорогу своим

На прошедшей неделе в американском городе Айова-Сити прошёл Кубок мира по вольной борьбе. Традиционно сильнейшее командное соревнование в международном календаре было превращено в фарс, благодаря Играм политиков. По одним известным им причинам визы не получили две сильнейшие иностранные сборные России и Ирана, которых в последний момент заменили развивающиеся в борьбе страны Индии и Монголии. Индусы предсказуемо проиграли все поединки и заняли последнее место, а монголы выступили чуть лучше.

Зато американцы нашли прекрасный способ расчистить своей команде дорогу к первой с 2003 года победе в этом турнире. В финале со счётом 6:4 они одолели Азербайджан, который ещё удивительным образом эти визы получил и не был заменён, скажем, на Вануату. Впрочем, в чём ценность такой победы? Американцы сами расписались в неспособности побеждать в честной борьбе. Играй они по правилам, не смогли бы выиграть и чемпионат Дагестана.

Никакой политики тут, конечно, и близко нет. Результат на табло, а три очка не пахнут. И действительно, как честно и правильно бы сейчас смотрелась победа России или Ирана в борьбе над Америкой, в самой Америке и при американских зрителях? Даже на минутку показалось, что речь о Сирии. Вот ведь жаль, кстати, что туда визы нельзя не выдать…

Не хватило персонала

Напомним, что российские и иранские борцы в конце марта столкнулись с беспрецедентной проблемой. Как было объявлено американской стороной, россияне не получили въездные визы из-за нехватки консульского персонала. Этот ответ относит нас к событиям 2017 года, когда в результате обмена дипломатическими ударами Россия выслала 755 американских дипломатов. Впрочем, аналогичные меры со стороны США никак не мешают спортсменам этой страны своевременно получать визы на проходящие в России соревнования.

Те действия американцев вызвали волну возмущения в российском МИДе и федерации спортивной борьбы России, с требованиями не проводить соревнования в Америке, раз уж они превращают спорт в фарс, однако изменить уже было ничего нельзя. Американцы на ежегодный турнир сильнейших сборных позвали соревноваться тех, кого хотели. И без особого труда победили их.

Не слишком ли смел Ненад Лалович?

Григорию Родченкову становится всё сложнее и сложнее «вспоминать» новые факты допинга у русских, а потому самое время опробовать против них новое оружие. Американцы прекрасно справились с тестом на борцах, а потому теперь можно ожидать недопуска и других спортсменов из России и прочих неугодных стран на турниры в колыбели мирового спорта. Вопрос лишь в том, как на это будут реагировать международные федерации.

Надо отдать должное главе Объединённого мира борьбы сербу Ненаду Лаловичу, который достаточно жёстко прокомментировал случившееся. «Как и многие федерации, мы сталкиваемся с проблемами, вызванными вмешательством политики в честную конкуренцию. Мы больше не можем позволить политическим проблемам отражаться на спорте. Мы должны бороться с любым противником нашего спортивного сообщества всеми доступными способами. Если каждый политический конфликт будет безнаказанно переноситьcя на спортивную площадку, то это поставит под удар весь спорт. Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта обязаны уважать олимпийскую хартию и корни своего вида спорта в целом», — заявил Лалович. Ранее он принял жёсткое решение и в отношении Украины, перенеся юношеский чемпионат Европы из Киева в Македонию, так как украинская сторона не могла гарантировать допуска всех участников до соревнований. Переводя с языка дипломатии на общепонятный язык это означает, что Украина могла не допустить по надуманным политическим причинам российских спортсменов, а руководство Объединённого мира борьбы лишила их этого удовольствия. Всё это прекрасно, но хочется пожелать бдительности господину (в Сербии принято такое же уважительное обращение, как и в России) Лаловичу. А вдруг выяснится, что он билетами незаконно приторговывает, к горничным пристаёт или прячет под унитазом химическое оружие. Когда садишься за стол с шулерами, можно ждать всякого.