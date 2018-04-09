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Колобова завоевала золото чемпионата России по фехтованию на шпагах
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Колобова завоевала золото чемпионата России по фехтованию на шпагах 

SPORT24.ru 17 минут назад
Виолетта Колобова победила на турнире по фехтованию на шпагах в рамках чемпионата России. Соревнования проходят в Смоленске.
Колобова в финале победила Любовь Шутову со счетом 15:10. Бронзовые медали завоевали Фатима Жонкина и Виолетта Храпина.
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