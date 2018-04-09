Колобова завоевала золото чемпионата России по фехтованию на шпагах 

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Олимпийский чемпион тяжелоатлет Курлович скончался в возрасте 56 лет

Корбут обвинила своего бывшего тренера в изнасиловании

«Дине», заявившей на матч «Сибиряком» всего трех игроков, присуждено поражение со счетом 0:5