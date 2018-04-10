Ещё
Алипов исключен из отбора на ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион Алипов временно исключен из отбора на чемпионаты Европы и мира 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
Участие олимпийского чемпиона 2004 года по стендовой стрельбе Алексея Алипова в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Стрелкового союза России (ССР).
42-летний Алипов, который также является бронзовым призером Игр 2008 года, участником пяти Олимпиад, многократным призером чемпионатов мира, пропустит апрельский Кубок мира в Южной Корее.
"Его участие в системе отбора на чемпионаты Европы и мира 2018 года приостановлено в связи с неудовлетворительным состоянием физической формы и здоровья, в том числе в соответствии с личным заявлением", — говорится в сообщении ССР.
"Алипову и его личному тренеру предоставлена программа подготовки. В случае ее выполнения и улучшения ситуации он имеет шанс вернуться в систему отбора в национальную сборную для участия в международных стартах. Решение принято президентом Стрелкового союза России [Владимиром Лисиным], который также является главным тренером сборной по стендовой стрельбе", — отмечает организация.
Чемпионат Европы по стендовой стрельбе пройдет с 30 июля по 12 августа в Австрии. Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Южной Корее.
ТАСС: последние новости
Ультрамарафонец Ерохин пересек Калмыкию за семь суток и установил мировой рекорд Двукратный олимпийский чемпион штангист Курлович скончался на 57-м году жизни "Спартак" выиграл у "Крыльев Советов" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение