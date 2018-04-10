«Норильский никель» дома обыграл «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу 

«Норильский никель» в перенесённом матче 15-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграл «Новую генерацию» со счётом 6:2.
Подопечные Александра Соколова занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 27 встречах. Команда Вадима Яшина располагается на восьмой позиции, имея в активе 24 балла.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 15-й тур «Норильский никель» (Норильск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:2 (2:2) голы: Катанэ, 1 (0:1), Катанэ, 7 (0:2), Гибадуллин, 11 (1:2), Сытин, 19 (2:2, 6 м), Обжорин, 36 (3:2, авт.), Куманькин, 38 (4:2), Сытин, 43 (5:2), Кутузов, 49 (6:2).