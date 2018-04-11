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Футбольная команда Хорошевки провела первую игру весеннего кубка САО
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Футбольная команда Хорошевки провела первую игру весеннего кубка САО 

Управа района Хорошевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На севере столицы состоялась жеребьёвка весеннего кубка САО по мини-футболу. В двух возрастных группах «А» и «Б» пройдут игры в два круга с дальнейшими противостояниями в плей-офф.
В первом туре группы «А» уже сыграна первая игра. На поле встречались команды «Коптево» и «Хорошевский».
Первый тайм запомнился уверенными действиями команды «Хорошевский» и закончился со счетом 3:1. Однако после перерыва сборная «Коптево» взяла игру в свои руки. Итог встречи 6:4 в пользу спортсменов из «Коптево». (то)
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