Россия подала заявку на проведение первого ЧЕ по мини-футболу среди игроков до 19 лет

ТАСС , 12 апреля. Россия претендует на проведение чемпионата Европы по мини-футболу 2019 года среди игроков не старше 19 лет. Об этом сообщает пресс— служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Заявки на проведение турнира также подали Хорватия, Грузия, Венгрия, Латвия, Португалия и Украина. Исполком УЕФА выберет страну-хозяйку чемпионата 27 сентября.

Решение об организации чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет было принято в 2017 году. Первый турнир пройдет с 8 по 14 сентября 2019 года.