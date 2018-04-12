Палата по разрешению споров РФС лишила МФК «Дина» трех очков в таблице ЧР

Палата по решению споров Российского футбольного союза (РФС) лишила московскую «Дину» трех очков в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу, сообщается на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Как сообщается, санкции в отношении «Дины» были применены из-за невыплаты задолженностей по зарплате футболистам. В активе «Дины», занимающей последнее место в таблице суперлиги ЧР, осталось только одно очко.

Также из-за долгов перед игроками и невыполнения контрактных обязательств палата РФС постановила снять 6 очков с подмосковного «Динамо», которое играет в высшей лиге чемпионата России. Теперь в активе динамовцев 17 очков, а не 23, и подмосковная команда переместилась на последнее 13-е место в таблице Западной конференции высшей лиги.