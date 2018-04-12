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IWF выдал только две квоты РФ на ОИ-2020
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Только два российских тяжелоатлета смогут выступить на Играх-2020 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выдаст только две квоты сборной России на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, сообщает ТАСС.
По информации Reuters, IWF ввело новое правило, согласно которому национальной федерации, которая совершила 20 и более нарушений антидопинговых правил в период с 2008 по 2020 год, не может быть предоставлено право отправить на Олимпиаду более двух тяжелоатлетов своей страны.
Помимо сборной России, по две квоты выделено Казахстану, Азербайджану, Армении и Белоруссии.
В сентябре 2017 года IWF отстранил Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) на один год. По результатам проверки допинг-проб российских спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов было обнаружено, что атлеты неоднократно нарушали антидопинговые правила.
В январе 2018 года ФТАР приняла решение дисквалифицировать трех спортсменов за допинг.
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