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Евгений Ловчев сказал с каким счётом «Спартак» победит «Урал»
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Евгений Ловчев сказал с каким счётом «Спартак» победит «Урал» 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 26-го тура РФПЛ «Урал» — «Спартак».
— Очень важная игра для «Спартака», и очень сложная. «Урал» — команда боевая, упертая. Здесь многое будет зависеть от фарта. Если «Спартаку» не повезет и мяч не пойдет в ворота, то могут возникнуть трудности. «Спартак» хорош, когда у него все получается, и уже счет открыт. Сейчас красно-белым важно брать все очки, чтобы не отставать от «Локо». Если постоянно наступать на пятки, игроков «Локомотива» это будет нервировать. Думаю, «Спартак» победит со счетом 2:1.
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