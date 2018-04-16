Не ходите, геи, в Россию гулять. Страх британца

Не ходите, геи, в Россию гулять. Британцы продолжают жить в страхе

Прыгун в воду Том Дейли боится ехать в Россию, потому что все знают про его мужа. А борцы не пускают Бузову нести искусство в массы.

В тени скандалов в мировом биатлоне остались многие яркие спортивные и околоспортивные события. Биатлонисты и лыжники завершили зимний сезон марафоном на Камчатке. Лидер другого марафона, бегового на Играх Содружества потерял сознание незадолго до финиша, тренер борцов-вольников возмутился концертом Ольги Бузовой, а в Баку прошёл чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

Тяжёлые думы Тома Дейли

Британский прыгун Том Дейли на минувшей неделе сражался в Австралии за медали Игр Содружества, однако мысли его далеко от зелёного континента. 23-летнего прыгуна больше беспокоят судьбы гей-сообщества. Оказывается, что в 37 странах, участницах этих Игр геем быть незаконно, а в России, где он выступит на этапе Мировой серии в Казани ему страшно выступать. «Мне надо будет выступать перед огромным количеством людей, которые знают, что у меня есть муж. Нелегко столкнуться с таким отношением. И мы должны его изменить», — рассказал Дейли. Конечно, своё представление о России он черпает по пропагандистским передачам, рассказывающим о сплошной гомофобии, расизме и дикости в нашей стране, но дружище Пол, будь уверен, что 90 процентов зрителей в Казани даже не будут знать о твоей ориентации, а оставшимся 10 процентам на неё будет просто наплевать.

Шипулин проиграл Малышко 16 минут

Алексей Петухов и Последним стартом сезона для лыжников и биатлонистов стал традиционный Авачинский марафон на Камчатке, победители которого получили по 100 тысяч рублей. В соревнованиях приняли участие сразу несколько известных лыжников и биатлонистов, в том числе Антон Шипулин, Дмитрий Малышко, Алексей Волков Мария Гущина , которая и выиграла соревнования у женщин. Лучшим среди мужчин был Рауль Шакирзянов , выигравший 60-километровый забег финишным спуртом. Антон Шипулин как и обещал добрался до финиша, но среди биатлонистов был одним из худших, проиграв 16 минут Дмитрию Малышко, который долгое время боролся в группе лидеров.

Когда начинается марафон?

This is devastating for Callum Hawkins.



The men's marathon leader is on the floor after bravely attempting to battle through exhaustion.



He has been passed. You have to feel for Hawkins.



👉 https://t.co/LgFvhzvSTY pic.twitter.com/hDrZqsf4yz— BBC Sport (@BBCSport) 15 апреля 2018 г. По разным версиям настоящий марафон начинается за 5 или за 10 км до финиша. Для шотландца Каллума Хокинса, лидировавшего в забеге на Играх Содружества в Австралии, он начался за три километра до финиша. Спортсмен уверенно лидировал, но затем потерял сознание и упал рядом с ограждением трассы. Его оперативно доставили в госпиталь, оказали медицинскую помощь, и сейчас его здоровью ничего не угрожает. Оргкомитет соревнований больше был обеспокоен не самим фактом падения, а реакцией зрителей, которые тут же принялись снимать происходящее на телефоны и выкладывать в соцсети.

Жители Северной Осетии не хотят видеть Бузову

Главный тренер сборной России по вольной борьбе осетин Дзамболат Тедеев возмутился приездом в столицу родной республики с концертом Ольги Бузовой. «Ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей „Дома-2“ на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?», — написал Тедеев в «Инстаграме», но позже удалил своё сообщение, видимо, поняв, что таким образом делает только дополнительную рекламу одиозной исполнительнице.

Батут принёс пять золотых

Российские спортсмены успешно выступают на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку. Яна Павлова впервые стала чемпионкой континента в олимпийской дисциплине, опередив белоруску Анну Гончарову и британку Кэтрин Дрисколь. Ещё одну золотую медаль завоевал Василий Макарский в прыжках на двойном минитрампе. Самым же успешным для нашей команды соревновательным днём стала суббота, когда в копилку сборной России упали сразу три золота. Мужская и женская сборная выиграли командные соревнования на двойном минитрампе, а также мужчины первенствовали в командных соревнованиях на акробатической дорожке.

ВАДА просит ещё денег

Борьба с допингом в России становится для ВАДА всё более финансово привлекательным процессом. Вице-президент организации Линда Хеллелан изъявила желание провести «аудит российского допингового кризиса», а для этого предложила органам государственной власти увеличить финансирование антидопинговой деятельности. Будет особенно забавно, если в этом примет участие и российское правительство , которое и так в бюджет ВАДА на 2018 год внесла почти $ 900 тыс. Также Хеллелан предложила исключать из крупных соревнований всех российских спортсменов, которые происходят из очевидно коррумпированной допинг-системы.

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