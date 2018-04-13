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Спортсмен-гей боится ехать в Россию
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Британский спортсмен-гей: поездка в Россию может быть страшной 

RT на русском 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Двукратный чемпион мира по прыжкам в воду из Великобритании и открытый гей Том Дэйли рассказал, что ожидает от участия в этапе Мировой серии в Казани, который состоится в мае.
«Поездка в Россию может быть страшной — придётся соревноваться перед толпами людей, которые знают, что у меня есть муж. С такими вещами надо столкнуться лицом к лицу и попытаться их изменить», — цитирует Дэйли BBC.
В июне у Дэйли и его мужа, продюсера Дастина Лэнса Блэка, родится ребёнок.
Ранее Международный олимпийский комитет назвал фантастикой признание американского фигуриста в нетрадиционной сексуальной ориентации.
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