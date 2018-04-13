Спортсмен-гей боится ехать в Россию

Британский спортсмен-гей: поездка в Россию может быть страшной

Двукратный чемпион мира по прыжкам в воду из Великобритании и открытый гей Том Дэйли рассказал, что ожидает от участия в этапе Мировой серии в Казани, который состоится в мае. «Поездка в Россию может быть страшной — придётся соревноваться перед толпами людей, которые знают, что у меня есть муж. С такими вещами надо столкнуться лицом к лицу и попытаться их изменить», — цитирует Дэйли BBC. В июне у Дэйли и его мужа, продюсера Дастина Лэнса Блэка, родится ребёнок. Ранее Международный олимпийский комитет назвал фантастикой признание американского фигуриста в нетрадиционной сексуальной ориентации.