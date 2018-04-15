Ещё
Ребров: «Спартак» проспал первый тайм в матче с «Уралом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ребров: «Спартак» проспал первый тайм в матче с «Уралом» 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Советский спорт
Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от хода матча с «Уралом» в 26-м туре российской Премьер-Лиги. После первого тайма команда из Екатеринбурга выигрывает со счётом 1:0.
«В пропущенном мяче можно винить только себя. Я имею в виду всю команду. У нас в первую очередь не получается забить. Много брака. Надо, конечно, просыпаться, спали в первом тайме. При этом могли забить, нужно реализовывать свои моменты и внимательно действовать в обороне», — сказал Ребров в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Синара» обыграла «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу «Сельта» уступила «Леганесу», «Реал Сосьедад» переиграл «Лас-Пальмас» Россиянка Забелинская выиграла многодневку «Тур Таиланда»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение