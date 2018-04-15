Ребров: «Спартак» проспал первый тайм в матче с «Уралом»

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился впечатлениями от хода матча с «Уралом» в 26-м туре российской Премьер-Лиги. После первого тайма команда из Екатеринбурга выигрывает со счётом 1:0.

«В пропущенном мяче можно винить только себя. Я имею в виду всю команду. У нас в первую очередь не получается забить. Много брака. Надо, конечно, просыпаться, спали в первом тайме. При этом могли забить, нужно реализовывать свои моменты и внимательно действовать в обороне», — сказал Ребров в эфире телеканала «Наш футбол».