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Вместо шайбы — мяч: тюменские хоккеисты «Рубина» играют в мини-футбол
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Вместо шайбы — мяч: тюменские хоккеисты «Рубина» играют в мини-футбол 

Уральский меридиан 8 часов назад
Фото: Уральский меридиан
Хоккеисты тюменского клуба «Рубин», выступающие с 2010 года в ВХЛ, забивают в ворота не шайбу, а мяч.
Подготовка к апрельским спортивным сборам у игроков идет полным ходом. На сей раз в программу тренировок хоккеистам включили игры в мини-футбол. Об этом рассказал один из наставников команды Кирилл Брагин. По его мнению, мини-футбол позволит определить уровень игрового мышления у спортсменов. Во время тренировок особое внимание уделяется навыкам тактических действий, поскольку именно тактика играет очень важную роль в любом виде спорта.
Наблюдая за действиями игроков на паркете, можно спрогнозировать, что они будут делать на ледовой площадке. Происходит своего рода моделирование игровых ситуаций, — отметил Кирилл Брагин.
Помимо мини-футбола, хоккеисты занимаются общефизической подготовкой по тем же микроциклам, которые будут использовать в процессе летних сборов.
Использовано фото сайта rubinhockey.ru.
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