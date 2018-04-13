Вместо шайбы — мяч: тюменские хоккеисты «Рубина» играют в мини-футбол

Хоккеисты тюменского клуба «Рубин» , выступающие с 2010 года в ВХЛ, забивают в ворота не шайбу, а мяч.

Подготовка к апрельским спортивным сборам у игроков идет полным ходом. На сей раз в программу тренировок хоккеистам включили игры в мини-футбол. Об этом рассказал один из наставников команды Кирилл Брагин . По его мнению, мини-футбол позволит определить уровень игрового мышления у спортсменов. Во время тренировок особое внимание уделяется навыкам тактических действий, поскольку именно тактика играет очень важную роль в любом виде спорта.

Наблюдая за действиями игроков на паркете, можно спрогнозировать, что они будут делать на ледовой площадке. Происходит своего рода моделирование игровых ситуаций, — отметил Кирилл Брагин.

Помимо мини-футбола, хоккеисты занимаются общефизической подготовкой по тем же микроциклам, которые будут использовать в процессе летних сборов.

Использовано фото сайта rubinhockey.ru.