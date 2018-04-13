Страхов выиграл первый этап многодневки в Португалии

Страхов выиграл первый этап веломногодневки GP Beiras e Serra da Estrela

Российский велогонщик Дмитрий Страхов из команды «Локосфинкс» стал победителем первого этапа веломногодневки GP Beiras e Serra da Estrela, стартовавшей в Меде (Португалия).

Дистанцию в 177,2 километра 22-летний Страхов преодолел за 4 часа 29 минут и 17 секунд, опередив на финише Вилмара Паредеса из Manzana Postobon и Даниэля Местре из Efapel. В топ-5 также вошли Серхио Андрес Хигуита из Manzana Postobon и Густаво Сезарь Велосо из W52/FC Porto.

14 апреля велосипедистам предстоит преодолеть второй из трёх этапов гонки — 193,2 километра по холмистой местности. А завершится многодневка 15 апреля.