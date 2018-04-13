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«Газпром-Югра» на выезде обыграл «Тюмень» в ЧР по мини-футболу
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«Газпром-Югра» на выезде обыграл «Тюмень» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Газпром-Югра» на выезде обыграл «Тюмень» во встрече лидеров чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Гости из Югорска нанесли поражение хозяевам со счётом 4:1. Тюменскую команду огорчили Ришат Котляров, Андрей Афанасьев, Максим Волынюк и Марсенио. Единственный гол в составе хозяев забил Артём Антошкин.
14 апреля соперники встретятся вновь.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Первый матч
«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 1:4 (0:3). Голы: Антошкин, 50 — Котляров, 2, Афанасьев, 5, Волынюк, 10, Марсенио, 49.
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