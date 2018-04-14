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Хет-трик Антошкина помог «Тюмени» обыграть «Газпром-Югра» в ЧР по мини-футболу
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Хет-трик Антошкина помог «Тюмени» обыграть «Газпром-Югра» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 3 часа назад
«Тюмень» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграл «Газпром-Югра» со счётом 8:6. Хет-трик оформил Артём Антошкин. Накануне во встрече между этими соперниками сильнее были югорчане — 4:1.
Этот успех позволил подопечным Игоря Путилова сократить отставание от лидирующего «Газпрома-Югра» до одного очка.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Второй матч
«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 8:6 (2:3) голы: Упалев, 7 (1:0), Нандо, 8 (1:1), Котляров, 8 (1:2), Антошкин, 18 (2:2), Чишкала, 20 (2:3), Афанасьев, 29 (2:4), Упалев, 35 (3:4), Антошкин, 42 (4:4), Мишарин, 45 (5:4), Абрамович, 46 (6:4), Соколов, 47 (7:4), Антошкин, 49 (8:4), Шаяхметов, 49 (8:5), Шаяхметов, 50 (8:6, 6м).
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