«Синара» вновь обыграла «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» на выезде обыграла «Новую генерацию» из Сыктывкара во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу со счётом 4:3. В составе гостей дубль оформил Сергей Абрамов. У хозяев дважды отличился Владислав Барсков.

Накануне в первом матче «Синара» победила «Новую генерацию» со счётом 5:1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Второй матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:4 (1:2). Голы: Обжорин, 14, Барсков, 36, 46 — Абрамов, 2, 33, Демин, 22, Герасимов, 31.