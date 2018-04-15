«Ухта» в гостях обыграла «Политех» в 19-м туре ЧР по мини-футболу

«Ухта» во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу на выезде одолела питерский «Политех» со счётом 4:2. Накануне уверенную победу одержали футболисты из Санкт-Петербурга — 5:1.

«Политех» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. «Ухта» располагается на 11-й позиции, имея в активе 14 баллов.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Второй матч

«Политех» (Санкт-Петербург) — «Ухта» — 2:4 (1:3) голы: Заболонков, 2 (1:0), Котов, 8 (1:1), Чуйков, 10 (1:2), Кузьминых, 10 (1:3), Потехин, 28 (2:3), Чуйков, 33 (2:4).