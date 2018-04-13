«Сибиряк» обыграл «Прогресс» в чемпионате России по мини-футболу 

Новосибирский «Сибиряк» на выезде обыграл глазовский «Прогресс» в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги со счётом 4:2. Победу гостям принёс бразилец Сими Сайотти, оформивший хет-трик. В составе гостей отличился также ещё один бразилец — Жоан. Хозяева забивали только до перерыва, авторами голов стали Артур Мелконян и Денис Гуляйкин.
Второй матч в рамках 19-го тура соперники проведут 14 апреля.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Первый матч
«Прогресс» (Глазов) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:4 (2:2). Голы: Мелконян, 23, Гуляйкин, 25 — Жоан, 4, Сими Сайотти, 10, 43, 50.