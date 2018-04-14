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Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
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Винер-Усманова: рассказывала Мамун, как спать с любимым 

RT на русском 7 часов назад
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что советовала россиянке Маргарите Мамун во время работы с ней.
«Рита три года проигрывала. Я убеждала её, что она не должна делать элемент, а должна делать любовь. Я даже рассказывала, как спать со своим любимым. А что делать? Она сделала так, что мяч казался её любимым», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».
Она заявила, что пыталась увести внимание Мамун от выполнения элементов во время выступлений.
«Поэтому когда она выходила, то я не рассказывала, как делать элементы. Говорила: «Занимайся любовью во время упражнения. Показывай, рассказывай, какая ты весёлая, жизнерадостная и сексуальная». Иногда у неё это получалось, а иногда она думала об элементах», — сказала Винер-Усманова.
Ранее олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун завершила спортивную карьеру.
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