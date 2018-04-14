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«Спартак» забил шесть мячей «Уралу» в молодежном первенстве
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«Спартак» забил шесть мячей «Уралу» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
"Спартак" разгромил «Урал» со счетом 6:1 в матче молодежного первенства.
В составе победителей хет-трик оформил Илья Мазуров. Красно-белые идут на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата, команда из Екатеринбурга — на последней строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
26-й тур  "Урал" (Екатеринбург)  — «Спартак» (Москва) — 1:6 (1:1)
Голы: Хозин, 6 (1:0). Прошляков, 9 (1:1). Лопатин, 57 — с пенальти (1:2). Мазуров, 58 (1:3). Мазуров, 72 (1:4). Воропаев, 78 (1:5). Мазуров, 80 (1:6).
Судья: ШЕМЕТОВ (Ульяновск).
14 апреля. Сысерть. Стадион «Божовия».
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