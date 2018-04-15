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«Урал» — «Спартак»: красно-белые проиграли в Екатеринбурге
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«Урал» — «Спартак»: красно-белые проиграли в Екатеринбурге 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Урал» обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России. Несмотря на победу, команда Александра Тарханова осталась на девятом месте в турнирной таблице премьер-лиге, столичный клуб идет на второй строчке.
Победу «Уралу» принес гол Эрика Бикфалви, который воспользовался ошибкой обороны соперника и переиграл Артема Реброва. Второй мяч, ставший победным, на последних минутах встречи забил Отман Эль-Кабир. У «Спартака» отличился Квинси Промес, этот гол стал для голландца 14-м в чемпионате.
Чемпионат России
26-й тур  "Урал" (Екатеринбург)  — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0)
Урал — Спартак М
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