«Урал» обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России. Несмотря на победу, команда Александра Тарханова осталась на девятом месте в турнирной таблице премьер-лиге, столичный клуб идет на второй строчке.
Победу «Уралу» принес гол Эрика Бикфалви, который воспользовался ошибкой обороны соперника и переиграл Артема Реброва. Второй мяч, ставший победным, на последних минутах встречи забил Отман Эль-Кабир. У «Спартака» отличился Квинси Промес, этот гол стал для голландца 14-м в чемпионате.
Чемпионат России
26-й тур "Урал" (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0)
Урал — Спартак М