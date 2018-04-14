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«Политех» уверенно обыграл «Ухту» в первом матче 19-го тура Суперлиги
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«Политех» уверенно обыграл «Ухту» в первом матче 19-го тура Суперлиги 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Политех» из Санкт-Петербурга на своей площадке оказался сильнее «Ухты» в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу. В воскресенье, 15 апреля, команды встретятся вновь.
Подопечные Станислава Ларионова одержали шестую победу в 28 встречах и занимают девятое место в турнирной таблице. «Ухта» располагается на 11-й позиции.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Первый матч «Политех» (Санкт-Петербург) — «Ухта» — 5:1 (1:0) голы: Исламов, 12 (1:0), Исламов, 38 (2:0), Исламов, 39 (3:0), Заболонков, 43 (4:0), Ананьев, 45 (5:0), Чуйков, 45 (5:1, 10м).
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