«Политех» уверенно обыграл «Ухту» в первом матче 19-го тура Суперлиги

«Политех» из Санкт-Петербурга на своей площадке оказался сильнее «Ухты» в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу. В воскресенье, 15 апреля, команды встретятся вновь.

Подопечные Станислава Ларионова одержали шестую победу в 28 встречах и занимают девятое место в турнирной таблице. «Ухта» располагается на 11-й позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига 19-й тур. Первый матч «Политех» (Санкт-Петербург) — «Ухта» — 5:1 (1:0) голы: Исламов, 12 (1:0), Исламов, 38 (2:0), Исламов, 39 (3:0), Заболонков, 43 (4:0), Ананьев, 45 (5:0), Чуйков, 45 (5:1, 10м).