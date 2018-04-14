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«КПРФ» на выезде разгромил «Норильский никель» в ЧР по мини-футболу
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«КПРФ» на выезде разгромил «Норильский никель» в ЧР по мини-футболу 

Чемпионат.com 1 час назад
Московский «КПРФ» в гостях разгромил «Норильский никель» со счётом 7:2 в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Дубли в составе гостей оформили Ренат Шакиров и Арсер Багиров.
В другой встрече игрового дня «Дина» на своей площадке уступила «Автодору» со счётом 2:5. Дважды в составе смоленской команды отличился Александр Метёлкин.
Ответные встречи в рамках 19-го тура команды проведут 15 апреля.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 19-й тур. Первые матчи
«Дина» (Москва) — «Автодор» (Смоленск) — 2:5 (0:2). Голы: Есиков, 30, Стародубов, 45 — Метёлкин, 5, 50, Кондратенков, 19, Мурашов, 31, Чурляев, 35.
«Норильский никель» — «КПРФ» (Москва) — 2:7 (1:3). Голы: Филиппов 17, Сытин, 39 — Паулиньо, 11, Шакиров, 20, 39, Багиров, 21, 36, Разуванов, 34, Разоренов, 48.
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