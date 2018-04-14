«Сельта» уступила «Леганесу», «Реал Сосьедад» переиграл «Лас-Пальмас»

«Сельта» уступила «Леганесу» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине второго тайма матча забил нападающий Мигель Герреро

В параллельной встрече 32-го тура чемпионата «Реал Сосьедад» на выезде с минимальным счётом переиграл «Лас-Пальмас» — 1:0. Победный мяч на 21-й минуте забил полузащитник Микель Оярсабаль

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