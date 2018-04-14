Ещё
В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В 2018 году Салах забил больше голов, чем провёл матчей 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота «Борнмута» в матче 34-го тура АПЛ.
Таким образом, 25-летний египтянин в 2018 году забил больше голов, чем провёл игр. На его счету 18 мячей в 17 поединках за клуб и сборную.
Soccer News: последние новости
Смолов не сыграет с ЦСКА Венгер: "Мхитарян пропустит игры против ЦСКА, "Ньюкасла" и "Вест Хэма" "Челси" при Конте добыл только одну победу в АПЛ, если уступал к перерыву
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию62
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фуркад пожелал россиянину лишения золота Олимпиады2
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение