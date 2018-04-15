Лидер марафона на Играх Содружества потерял сознание от солнечного удара за три км до финиша

Лидер марафона на Играх Содружества в австралийском Голд-Косте шотландец Каллум Хокинс получил солнечный удар за три км до финиша и упал в обморок. Об этом сообщает "Би-би-си".

Хокинс лидировал на большей части дистанции, но за три километра до финиша из-за солнечного удара потерял сознание и упал рядом с заграждением трассы.

Хокинс был доставлен в госпиталь для оказания срочной медицинской помощи. По данным издания, легкоатлету ничего не угрожает.

В итоге победу одержал австралиец Майк Шелли, защитивший титул, завоёванный четыре года назад в Глазго.