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Емельянов получил травму в матче со «Спартаком»
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Емельянов получил травму в матче со «Спартаком» 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Урала» Роман Емельянов не смог доиграть матч 25-го тура чемпионата России против "Спартака".
Емельянов получил повреждение головы в столкновении с Зе Луишем. На 85-й минуте вместо него вышел Андрей Егорычев.
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