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«Спартак» значительно упростил «Локомотиву» чемпионскую задачу
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«Спартак» значительно упростил «Локомотиву» чемпионскую задачу 

Newsru.com 7 часов назад
Фото: Newsru.com
В матче 26-го тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" в Екатеринбурге со счетом 1:2 уступил "Уралу". Встреча состоялась на обновленном стадионе, который летом примет игры чемпионата мира.
Мячи у хозяев поля забили Эрик Бикфалви (37') и Отман Эль Кабир (88'). Столичные гости ответили голом Квинси Промеса (90+1') в компенсированное время.
"Перед матчем сказал ребятам, что сегодня предстоит провести важную игру, и что «Урал» показывает хороший футбол. Объяснял, что для победы нужно провести матч, а заранее три очка нельзя получить, — сказал наставник «Спартака» Массимо Каррера в телеэфире после финального свистка. — Сегодня много ошибались в передачах, матч был не особо удачный для нас. Наши ошибки позволяли «Уралу» контратаковать, и они благодаря этому забили голы. Мы не смогли воспользоваться нашими возможностями забить. Это футбол. Конечно, «Спартак» остается в чемпионской гонке. Остаются еще матчи, которые должны быть сыграны. Мы будем максимально в них отдаваться".
Таким образом, «Спартак» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. Последний раз спартаковцы уступали 19 августа 2017 года в домашнем матче седьмого тура «Локомотиву» ( "Спартак" с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на пять очков от лидирующего «Локомотива», который имеет игру в запасе.
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