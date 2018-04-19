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«Чемпионат» и World Class организуют забег «На одном дыхании»
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«Чемпионат» и World Class организуют забег «На одном дыхании» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Чемпионат» и сеть фитнес-клубов World Class приглашают читателей портала и всех любителей спорта принять участие в забеге «На одном дыхании». 2 июня в парке на Поклонной горе в Москве полторы тысячи спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Мероприятие приурочено к 25-летию клуба и состоится в рамках XVIII игр World Class им. Дмитрия Жирнова.
Забег получит статус не только спортивного соревнования, но и большого семейного праздника. Каждый участник сможет выбрать подходящую дистанцию: полумарафон (21,1 км, от 16 лет) или 10 км (от 16 лет). Для юных спортсменов будет организован детский забег на 1500 м. В программе «На одном дыхании» — памятные подарки для участников, а также концерт групп Guru Groove Foundation и Uma2rmaH.
Стоимость участия — 500 рублей. Собранные средства в полном объёме будут перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на лечение Саше Истомину. У мальчика врожденный порок сердца, ему нужна операция стоимостью 265 825 руб.
Регистрация на «Чемпионате» уже открыта!
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