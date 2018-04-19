«Чемпионат» и World Class организуют забег «На одном дыхании»

«Чемпионат» и сеть фитнес-клубов World Class приглашают читателей портала и всех любителей спорта принять участие в забеге «На одном дыхании» . 2 июня в парке на Поклонной горе в Москве полторы тысячи спортсменов возьмут старт на предварительно выбранной дистанции. Мероприятие приурочено к 25-летию клуба и состоится в рамках XVIII игр World Class им. Дмитрия Жирнова

Забег получит статус не только спортивного соревнования, но и большого семейного праздника. Каждый участник сможет выбрать подходящую дистанцию: полумарафон (21,1 км, от 16 лет) или 10 км (от 16 лет). Для юных спортсменов будет организован детский забег на 1500 м. В программе «На одном дыхании» — памятные подарки для участников, а также концерт групп Guru Groove Foundation и Uma2rmaH.

Стоимость участия — 500 рублей. Собранные средства в полном объёме будут перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на лечение Саше Истомину. У мальчика врожденный порок сердца, ему нужна операция стоимостью 265 825 руб.