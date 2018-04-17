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Юные игроки ФК «Строгино» завоевали Кубок Москвы по мини-футболу
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Юные игроки ФК «Строгино» завоевали Кубок Москвы по мини-футболу 

Префектура СЗАО города Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Команда футбольного клуба «Строгино» в составе игроков 2004-2005 годов рождения, одержав со счетом 3:2 победу над коллективом «Мытищи», стала обладателем Кубка Москвы по мини-футболу. До этого желто-синие стали трехкратными чемпионами первенства столицы. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.
— Наша команда по пути к решающему матчу победила «Щелково», ЦСКА-2 и вышла на титульный поединок против «Мытищи». Два сезона назад желто-синие уже встречались в финале Кубка с этим соперником и уступили. На этот раз строгинцы оказались сильнее, — отметил Евгений Михайлов.
Лучшим игроком финального матча был признан защитник ФК «Строгино», автор двух мячей в игре с «Мытищи» Евгений Кузнецов.
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