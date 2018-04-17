Юные игроки ФК «Строгино» завоевали Кубок Москвы по мини-футболу

Команда футбольного клуба «Строгино» в составе игроков 2004-2005 годов рождения, одержав со счетом 3:2 победу над коллективом «Мытищи», стала обладателем Кубка Москвы по мини-футболу. До этого желто-синие стали трехкратными чемпионами первенства столицы. Об этом сообщил пресс-атташе ФК «Строгино» Евгений Михайлов.

— Наша команда по пути к решающему матчу победила «Щелково», ЦСКА-2 и вышла на титульный поединок против «Мытищи». Два сезона назад желто-синие уже встречались в финале Кубка с этим соперником и уступили. На этот раз строгинцы оказались сильнее, — отметил Евгений Михайлов