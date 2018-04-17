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Сборная команда ТиНАО по футболу завоевала бронзу на соревнованиях в Зеленограде
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Сборная команда ТиНАО по футболу завоевала бронзу на соревнованиях в Зеленограде 

Администрация поселения Вороновское 3 часа назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: СК «Вороново»
Сборная команда футболистов ТиНАО приняла участие в финале игры по мини-футболу среди мужских команд. Спортивное мероприятие состоялось на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Савёлки» в городе Зеленограде.
В состав сборной вошли спортсмены Вороновского, Роговского и Михайлово_Ярцевского поселений Новой Москвы.
— Ребята выступили достойно! Несмотря на то, что в полуфинале команда ТиНАО проиграла команде ЮЗАО со счётом 0-1, в матче за 3 место мы одержали победу над хозяевами поля, командой ЗеЛАО. Мы гордимся нашими бронзовыми призёрами! — рассказал директор спортивного комплекса «Вороново» Алексей Володин.
Отметим, что команда ТиНАО завершила матч за 3 место со счётом 4-2 в свою пользу.
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