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В заключительной игре турнира по мини-футболу победили футболисты из школы № 2031
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В заключительной игре турнира по мини-футболу победили футболисты из школы № 2031 

Управа района Косино-Ухтомский 6 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Завершены заключительные игры турнира по мини-футболу на Кубок главы управы района Косино-Ухтомский. Они были проведены в спортивном комплексе « Атлант». За Кубок состязались игроки 2008-2009 годов рождения. В финальном матче встретились команды школ № 2031 и № 2036. Победителями стали футболисты из школы № 2031. Они лидировали со счетом 18:3. Игра была яркой.
Как рассказал главный судья соревнований, тренер спортивного центра «Триумф» Тимур Сайфетдинов, игры на Кубок главы управы начались в декабре 2017 года. В турнире принимают участие пять команд, одна из них из Новокосино. На футбольном поле в Кожухово пройдет финал этого спортивного мероприятия.
Тимур Сайфетдинов также отметил, что игроки значительно повысили свое мастерство и это является результатом постоянных тренировок.
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