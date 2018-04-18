Пять регбистов из Испании дисквалифицированы

Пять испанских регбистов дисквалифицированы за нападение на арбитра

Дисциплинарная комиссия Федерации регби Европы дисквалифицировала пять испанских регбистов за агрессивное поведение в отборочном матче Кубка мира против Бельгии (10:18), который состоялся 18 марта, сообщает официальный сайт организации.

Себастьян Руэ дисквалифицирован на 43 недели, Гийом Руэ — на 36 недель, ещё три регбиста (Пьер Бартер, Люка Гийом, Матье Бели) — на 14 недель каждый. Отстранения действуют на матчи сборной Испании и клубные соревнования. Игроки имеют возможность подать апелляции.

Испанцы были недовольны судейством, и после завершения встречи атаковали румынского арбитра. Из-за поражения в этом матче сборная Испании не смогла получить прямую путёвку на Кубок мира-2019. Федерация регби Испании попросила переиграть встречу.

Международная федерация регби (World Rugby) разбирает судейство в матче и пока не вынесла решение.